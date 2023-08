(Di domenica 6 agosto 2023) In un'epoca in cui la parità salariale è al centro del dibattito pubblico, il settore dell'istruzione sembra essere ancora alle prese con disparità significative. L'articolo .

... con una deroga alle norme del 2016 che fissano un limite di 240mila euro agli compensi per amministratori, i titolari e componenti degli organi di controllo, ie i dipendenti. Lo prevede l'...Preside Cannatà, torna alla ribalta in questi giorni la vecchia questione eglidei docent e deiscolastici che, si dice, portano a casa a fine mese cifre di tutto rispetto e ...... i titolari e componenti degli organi di controllo, ie i dipendenti. E tra le ... M5s: 'Scandaloso' - 'La volontà di Meloni e Salvini di concedere una deroga al tetto degliper i ...

Stipendi dirigenti scolastici, Giannelli: “La loro retribuzione non riflette valore e impegno. Non bisogna confrontarli con quelli degli insegnanti” Orizzonte Scuola

«La destra fa i ponti ma... non i tetti», ironizza il Dem Emiliano Fossi. Elly Schlein usa la parola: «indecenti». Ovviamente riferita a chi governa l’Italia, in particolare al ministro delle Infrastr ...Tra le opposizioni scoppia la polemica per lo stop al tetto di 240mila euro per gli stipendi dei manager della società Stretto di Messina Spa, incaricata di portare avanti i lavori per il Ponte sullo ...