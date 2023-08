Stefano Ragni porta “La storia del tango nel mondo” nel primo concerto del Festival di Musica Classica

(Di domenica 6 agosto 2023) Martedì 8 una serata dedicata all’iconica danza argentina: brani di Gardel, Piazzolla, Ponzio e dei tanti maestri che hanno offerto alintero un patrimonio culturale senza tempo Una lungadi musica e di emozioni con ildi Musica Classica di Castiglione del Lago, giunto alla XIX edizione, organizzato dal Comune di Castiglione del Lago con la direzione artistica di Marzia Crispolti Zacchia.E non poteva esserci miglior inizio che quello proposto dal maestro pianistamartedì 8 agosto, nella consueta cornice di Palazzo della Corgna, con “Ladelnel” un viaggio fatto di musica, racconti ed emozioni, dedicato all’iconica danza argentina È lo stesso professor, storico docente ...

E non poteva esserci miglior inizio che quello proposto dal maestro pianistamartedì 8 agosto , nella consueta cornice di Palazzo della Corgna, con 'La storia del tango nel mondo' un ...... la direttrice artistica Marzia Crispolti Zacchia , il maestroche sarà protagonista del primo concerto l'8 agosto e Alessia Cecchetti , giovane pianista umbra, una delle ...Sono intervenuti il sindaco di Castiglione del Lago Matteo Burico, la direttrice artistica Marzia Crispolti Zacchia, il Maestroche sarà protagonista del primo concerto martedì 8 agosto ...

Stefano Ragni porta "La storia del tango nel mondo" nel primo ... OrvietoNews.it

Una lunga storia di musica e di emozioni con il Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago, giunto alla XIX edizione, organizzato dal Comune di Castiglione del Lago con la direzione ...Edizione numero 19 per il Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago, con dieci concerti in scena nella Sala dell’Investitura di Palazzo della Corgna e uno atteso, come vuole la tradizione, a ...