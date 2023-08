Stefano Boeri | l’architetto sfiora l’incidente in autostrada | “Mi è comparso un tir in contromano Un attimo di disattenzione e sarebbe finita”

(Di domenica 6 agosto 2023) Paura inper, che nella giornata del 5 agosto ha rischiato un brutto incidente. A raccontare quanto accaduto è lui stesso sui social: “Sono indei Fiori per andare sul ponente ligure. Io alla guida a fianco mio figlio. Dietro sedute la sua compagna incinta e la loro bambina di due anni. Appena arrivati da Londra, due biciclette e valigioni vari. Poco prima di Dorno Ovest, sto andando sui 140, corsia di sinistra, sto parlando con mio figlio di politica italiana, quando mi compare davanti il muso di un tir enorme in“. Tutta una questione di attimi: “Faccio appena in tempo a guardare che sulla corsia di destra non ci siano macchine e mi butto sulla corsia centrale. Ci fosse stata un’altra macchina eravamo spacciati. E poi bastava ...

