Stati Uniti eliminati dalla Svezia ai rigori per una questione di millimetri (Equipe)

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 6 agosto 2023) Glisonoaiagli ottavi di finale del Mondiale femminile (5-4). Si tratta di una clamorosa sconfitta, subita ai, che elimina le campioni del mondo in carica. Non succedeva dal 2011, come ricorda l’, quando a buttare fuori le americane sono state sempre le svedesi e sempre agli ottavi di finale. Non è bastato agli States dominare la partita. Come scrive il quotidiano francese, le svedesi se pur goffe e tecnicamente inferiori, hanno resistito grazie anche allo straordinario lavoro della portiere Musovic: “Ultradominanti, le americane si sono scontrate con un enorme Zecira Musovic. Mentre tirava l’ultimo rigore, Lina Hurtig ha visto il suo tiro fermato da Alyssa Naeher. Ma ...