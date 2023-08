Sport in tv oggi domenica 6 agosto | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 6 agosto 2023) Sarà una giornata riccain tv ed inquella di: inil tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con i Mondiali, i motori con il Motomondiale (MotoGP, Moto2 e Moto3), l’arrampicataiva con i Mondiali, il nuoto paralimpico con i Mondiali e molto altro ancora. Per quel che riguarda il Motomondiale 2023, si concluderà il fine settimana del GP della Gran Bretagna, con il warm up e le gare che si disputeranno a Silverstone e saranno valide per la nona tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3. Nel Giorno 9 altri 46 titoli verranno messi in palio alle Universiadi Estive in corso a Chengdu, in Cina: saranno assegnati 15 ori nel canottaggio, 14 nell’atletica, 7 nel nuoto, 5 nel tennis, 2 nella scherma, ed 1 nel basket, ...