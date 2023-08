ha offerto ai popolari l'appoggio dei suoi 33 deputati per l'investitura di Alberto Núñez Feijóo alla guida di un governo di centrodestra in, per "evitare un governo di chi cerca di ...I partiti europei di destra come il Finns Party in Finlandia,in, Freedom Party in Austria o Alternative for Deutschland in Germania o la Lega Nord in Italia condividono e promuovono idee ...Tramvata inattesa per, ma crescerebbe a Strasburgo Il partito socialista spagnolo... Mentre inuna maggioranza per formare un nuovo governo non c'è, in Italia c'è chi festeggia, e chi no...

Spagna: Vox offre i suoi 33 deputati ai popolari per un governo Tiscali Notizie

Vox ha offerto ai popolari l'appoggio dei suoi 33 deputati per l'investitura di Alberto Núñez Feijóo alla guida di un governo di centrodestra in Spagna, per "evitare un governo di chi cerca di ...Fino a poco più di dieci anni fa sarebbe stato impensabile vedere in Spagna ben due partiti andare in doppia cifra, oltre a Popolari e Socialisti. Oggi, invece, molti sono stupiti che uno di questi ...