Sommer | programma fissato | in Italia già in giornata – SI

(Di domenica 6 agosto 2023) Finalmente Simone Inzaghi può avere presto a disposizione il suo nuovo portiere dopo l’addio di André Onana. Come confermato da Sport, oggi Yannsarà in. Condi rito già: visite mediche e firma.– Dal Bayern Monaco all’Inter, finalmente si è chiusa la trattativa per Yann. Con Simone Inzaghi che avrà a breve a disposizione il suo nuovo portiere, necessario in seguito alla cessione di André Onana al Manchester United. L’estremo difensore svizzero sarà ingià oggi, dove lo aspettano poi le visite mediche di rito e la firma del contratto. Non è da escludersi che il suo debutto in maglia nerazzurra possa avvenire mercoledì, nell’amichevole in Austria contro il Salisburgo. Inter-News - Ultime ...