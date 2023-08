Sommer a Milano | l’Inter ha forzato la mano nella trattativa – Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 6 agosto 2023) Yannè atterrato apochi attimi fa, domani svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto con. Luca Cilli da Sky Sport racconta la. ATTESE – Simone Inzaghi ha dovuto vivere un’attesa estenuante per avere a disposizione il primo portiere. Nonostante l’accordo col giocatore il Bayern Monaco non ha lasciato andare il suo numero uno per diversi giorni a causa dei suoi problemi, soprattutto con Manuel Neuer. Oggi Yannè atterrato aha capito di dover forzare lae lo ha fatto trovando l’accordo per il pagamento di 6 milioni di euro dilazionati in due anni. Domani visite mediche e firme, martedì il primo allenamento per lo svizzero con i compagni. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter ...