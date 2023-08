Sinner | la battuta conquista la sala stampa di Toronto

(Di domenica 6 agosto 2023) Il Canadian Open 2023 si disputerà a, che si alterna di anno in anno con Montreal come sede del torneo:ne approfitta per fare unache diverte i ...

Il Canadian Open 2023 si disputerà a Toronto, che si alterna di anno in anno con Montreal come sede del torneo:ne approfitta per fare unache diverte i ...Lo stessoè carico per il torneo, come dimostrato dallo show in conferenza stampa ...... dove è stato eliminato da Jannik. Il match si trasforma ben presto in una equilibrata ... Per chi lo ha vinto cinque ace e solo quattro punti persi nei game alla. Thiem comincia bene la ...

Sinner conquista tutti con una battuta a Toronto: la conferenza ... Fanpage.it

Jannick Sinner sarà tra i protagonisti più attesi al Masters 1000 di Toronto. In conferenza ha mostrato buonumore.L'azzurro è carico per il Masters 1000 in Canada e sorprende tutti durante la conferenza stampa: cosa è successo ...