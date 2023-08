Simone Biles | ritorno leggendario agli US Classic | vittoria con punteggio surreale dopo 2 anni | è ancora la più forte

(Di domenica 6 agosto 2023)ha inscenato uno dei ritorni più belli della storia dello sport mondiale e ha vinto gli USin maniera perentoria, confermandosi una fuoriclasse di livello assoluto e di avereoggi il carisma, la grinta, la caratura agonistica e le doti tecniche della ginnasta piùe vincente di tutti i tempi. La Reginetta della Polvere di Magnesio del Terzo Millennio non gareggiava dalla Finale alla trave delle Olimpiadi di Tokyo 2020 andata in scena il 3 agosto 2021: erano passati 2dalla sua ultima apparizione in pedana, quando si mise al collo la meda di bronzo al termine di una rassegna a cinque cerchi caratterizzata dal suo sfogola finale a squadre, dove si ritirò in seguito alla rotazione al volteggio e confessò di ...

