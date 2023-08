Simone Biles incanta e vince. Ha sconfitto i suoi demoni e si riprende la scena

(Di domenica 6 agosto 2023) su Tg. La7.it -è tornata in pedana come se non l'avesse mai lasciata. Sicura. Esplosiva. Leggera. Accolta dalle urla del pubblico dell'arena di Chicago a ogni suo ...

non ha chiarito se proverà a qualificarsi per i Giochi di Parigi ...'Siamo ancora nelle fasi di lavoro'. Sono le parole a caldo didopo la vittoria agli Us Classic, la prima partecipazione alle gare che interrompe una pausa di due anni. Nella sua prima apparizione dalle Olimpiadi di Tokyo 2021, quando si fermò per ...

La quattro volte campionessa olimpica di ginnastica statunitense Simone Biles ha fatto un trionfante ritorno alle competizioni vincendo gli Us Classic, dopo una pausa di due anni. (ANSA) ...Simone ora è una donna sposata, è maturata. Sa quello che vuole e siamo intorno a lei per sostenerla". Simone Biles non ha chiarito se proverà a qualificarsi per i Giochi di Parigi 2024.