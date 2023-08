Simone Biles ha sconfitto i demoni di Tokyo ed è tornata a vincere

Due anni dopo il blackout di Tokyo,torna a incantare in pedana. La star della ginnastica, 26 anni, alta appena 142 centimetri, ha dominato gli Us Classic, scatenando il delirio delle migliaia di appassionati della Now ...è tornata in pedana come se non l'avesse mai lasciata. Sicura. Esplosiva. Leggera. Accolta dalle urla del pubblico dell'arena di Chicago a ogni suo passaggio. Agli Us classic, ha vinto la ...non ha chiarito se proverà a qualificarsi per i Giochi di Parigi ...

VIDEO - Simone Biles, dopo 2 anni di assenza il ritorno in pedana è da leggenda: gli esercizi agli US Classic Eurosport IT

L’atleta 4 volte campionessa olimpica torna alle competizioni e trionfa: «Mi si è sciolto il cuore, faccio ancora terapia» ...La quattro volte campionessaolimpica americana Simone Biles ha fat-to un trionfante ritorno alle gare vin-cendo gli Us Classic di Chicago, dopouna pausa di due anni. La stella 26enneha ottenuto il ...