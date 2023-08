Si tuffa per salvare due ragazzini in difficoltà tra le onde | 36enne di Grassina muore nel mare mosso

La tragedia nel mare di fronte alla spiaggia di San Vincenzo (Livorno). La vittima, nel suo primo giorno di ferie, era andato a trovare un amicoL'influencer Chiara Ferragni è finita di nuovo al centro delle polemicheuno scatto apparso sui social : la foto la ritrae mentre sidal suo yatch a Ibiza, ma i fan hanno ipotizzato che potesse essere palesemente ritoccata. Cosa avrà risposto l'influencer Chiara ...Il medico, constatate le condizioni del ferito, ha optatoil trasporto in ospedale a mezzo ... disposta autopsia Lavagna, mare mosso e si: 19enne muore. Salvi 4 giovani a Camogli, Nervi e ...

Latina, 59enne si tuffa in mare per salvare tre bambine e muore TGCOM

Nonostante il pericolo per la forza delle onde, il 36enne si è buttato in mare per cercare di salvare i due, ma è stato travolto dal mare mosso ed è morto annegato nonostante i soccorsi. I due ...Sarà una giornata ricca sport in tv ed in streaming quella di oggi, domenica 6 agosto: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con i Mondiali, i motori con il Motomondiale (MotoGP, ...