Si tuffa in mare e muore | era in vacanza con la moglie

(Di domenica 6 agosto 2023) Tragedia in spiaggia a Capalbio per un uomo di 54 anni, deceduto dopo essersi buttato in acqua. Intervenuto l'elicottero Pegaso

Tragedia in spiaggia a Capalbio per un uomo di 54 anni, deceduto dopo essersi buttato in acqua. Intervenuto l'elicottero Pegaso

