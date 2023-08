«Si fanno pagare 2 euro in più per tagliare a metà un toast» | la denuncia di un cliente di un bar sul lago di Como

Leggi su open.online

(Di domenica 6 agosto 2023) Ildiviso a? 2in più sul conto. È successo a un turista in un bar di Gera Lario, un minuscolo paese di mille abitanti suldi, che lo scorso 20 giugno ha comprato un, una coca cola, un’acqua gasata e un caffè. Il tutto per 15,70di cui due solo peril panino a. Scioccato dalla vicenda ha deciso di fotografare lo scontrino e diffonderlo sull’app TripAdvisor per fare una recensione negativa. Inoltre, nel suo commento ilfa notare che «il formato delviene servito già tagliato in due esatte». Ma siccome «eravamo in due persone e abbiamo chiesto unche al tavolo avremmo mangiato in due allora ...