Seveso | madre e figlio aggrediti dal loro pitbull in casa

(Di domenica 6 agosto 2023) Due persone,, sono state aggredite inda uno dei due, in provincia di Monza e Brianza. Ferita gravemente la donna di 69 anni che ha riportato gravi lesioni a un orecchio, a una mano e a una gamba. Ildi 43 anni è stato morso a una mano.

Una donna di 69 anni e il figlio di 43 sono stati aggrediti nella notte da uno dei due pitbull che tenevano in casa. L'aggressione, avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, ha causato gravi ferite

Nella notte di oggi, domenica 6 agosto, un pitbull avrebbe aggredito la sua padrona e il figlio nella loro casa a Seveso, in provincia di Monza e ... Il personale del 118 ha soccorso la madre e il ...Una donna, di 69 anni, ha riportato gravi lesioni a un orecchio, a una mano e a una gamba per l'aggressione di uno dei suoi due pitbull. E' accaduto, la scorsa notte, in casa a Seveso (Monza). (ANSA) ...