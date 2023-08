Serie A | le amichevoli | la Fiorentina batte il Nizza | perde il Torino Napoli di misura | Roma e Lazio ko | pari del Lecce

(Di domenica 6 agosto 2023) Luglio e agosto, non ti conosco. Le 20 squadre diA scaldano i motori in vista dell'inizio del campionato. Calciomercato.com riepiloga...

La domenica delle amichevole: vince il Napoli con l'Augsburg (ma si fa male anche Politano), sconfitte per Roma, Lazio e Torino, la Fiorentina regola il Nizza. Napoli - Augsburg 1 - 0 Buon test per il ...Sei squadre di A impegnate in amichevole. Il Napoli batte l'Augsburg: rete di Rrahmani. Vittoria della Fiorentina che supera 2 - 1 il Nizza allenato dall'italiano Farioli. Gol di Jovic e Kouamé. Ko la ...Il Girona ha sconfitto la Lazio per 2 - 1 in una delle ultimeestive dei biancocelesti prima dell'inizio del campionato diA 2023 - 2024. In una gara caratterizzata da nervosismo e scontri aspri, gli spagnoli sono passati in vantaggio al 51' con ...

Amichevoli, le partite di oggi: vincono Napoli e Fiorentina. Lazio,Roma e Torino ko Sky Sport

Annuncio riguardo le condizioni fisiche del giocatore che ha dovuto saltare l'amichevole di quest'oggi. C'è l'annuncio riguardo le sue condizioni ...(Adnkronos) – Il Girona ha sconfitto la Lazio per 2-1 in una delle ultime amichevoli estive dei biancocelesti prima dell’inizio del campionato di Serie A 2023-2024. In una gara caratterizzata da nervo ...