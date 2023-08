(Di domenica 6 agosto 2023) Dietro a grandi vittorie ci sono sempre immense personalità. È il caso diche ha permesso ae adRomeo di imporsi nei rally e in pista

... formazione di musica occitana capitanata dal leader dei Lou DalfinBerardo che avrà inizio ... Gli orari consentono lo spostamento da e versocentro con il bus di linea. Il costo dell'...RIZZO - Si è svolta aPiemonte la 14esima edizione della "Via dei Lupi", gara podistica di corsa in montagna di 11,40 km con un dislivello positivo di 650 metri e altrettanti in negativo.... Gianni Bernardi allora responsabile del Soccorso alpino, Luigi Carletto del Soccorso Alpino Guardia di Finanza, Stazione diPiemonte,Costagli volontario del Soccorso alpino e Gounand, ...

Sergio Limone, l'ingegnere dei miracoli sportivi di Lancia e Alfa ilGiornale.it

Dietro a grandi vittorie ci sono sempre immense personalità. È il caso di Sergio Limone, ingegnere che ha permesso a Lancia e ad Alfa Romeo di imporsi nei rally e in pista ...Sempre giovedì 17 agosto a Limonetto Caccia al tesoro per bambini a partire dalle 16. In serata, la frazione ospiterà alle 21 presso l’Anfiteatro il concerto della Quimera, formazione di musica ...