Sei patetica Le tette | odio contro Chiara Ferragni | chi la insulta | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 agosto 2023) Sempre nel mirino, qualunque cosa faccia e qualsiasi foto posti. Si parla di, ancora una volta "randellata" sui social. Come mai? In questo caso per un abito azzurro e molto aderente che ha sfoggiato su Instagram. Il vestitino della moglie di Fedez, così come potete vedere dalle immagini qui in calce, "valorizza" il seno della, disegnando una sorta di doppia mezzaluna in corrispondenza delle forme. E tanto è bastato a scatenare i soliti rosiconi, haters e perditempo. Ecco la prima che azzanna: "Non devi a tutti i costi dimostrare che la nostra libertà è mostrare le..". E ancora: "e fuori dalla realtà", "Non capisco sti vestiti che devono sempre sottolineare il seno"; "Perenne regressione". Insomma il solito ritornello. Ovviamente...