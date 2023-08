Segnali dal Dragone La Cina apre all' integrità dell' Ucraina

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 6 agosto 2023) Per la prima volta Pechino partecipa ad un vertice sull'area, con i paesi Brics e l'Arabia Saudita, tutti in ottimi rapporti con Mosca. Xi Jinping muove la diplomazia in una fase di stagnazione'economia. Che non può permettersi ancora a lungo. E la guerra non aiuta