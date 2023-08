Seedorf | un gol pazzesco a 47 anni

A 47 anni Clarencesi difende benissimo. Ecco il suonella partita di beneficenza giocata a Londra (trasmessa da Dazn) e organizzata da Shevchenko, Zinchenko e altri campioni di ieri e oggi in favore delle ...Un campione rimane sempre un campione, anche quando smette di giocare a calcio. Clarenceha appeso già da un po' gli scarpini al chiodo ma la classe l'ha mostrata ancora una volta in ...Tra questi si possono citare Gianfranco Zola, Luca Toni, Samuel Eto'o, Clarence, Fabio ... Previsti tre punti in caso di vittoria, uno per il pareggio e un punto aggiuntivo per ognisegnato: ...

Seedorf incanta a 47 anni, gol assurdo e tifosi in delirio: "Che forza!" Corriere dello Sport

Sorriso ironico per l'ex portiere tedesco, mentre Seeodrf è stato celebrato dai compagni e in particolare da Sheva che è rimasto stupito del suo golazo. Non è mancato anche un gesto simile a quello ...L'ex campione del Milan ha partecipato a Game4Ukraine, gara di beneficenza ideata e sostenuta da Andriy Shevchenko e Oleskandr Zinchenko, dove si è reso protagonista di una rete bellissima: una ...