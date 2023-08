Scomparsa Kata | il racket degli affitti e le risse all’hotel Astor | cosa cercano i pm nei cellulari dei genitori

(Di domenica 6 agosto 2023) Sono passati due mesi da quandoleya Alvarez ha fatto perdere le sue tracce ddi Firenze e ancora la nebbia non si è diradata intorno alle responsabilità sulla sua. Dopo aver ascoltato, anche più di una volta, le decine di occupanti della struttura e aver raccolto il loro dna, ieri la Direzione distrettuale antimafia del capoluogo toscano ha arrestato quattro persone, tra le quali lo zio materno della bambina di 5 anni. E ha poi proceduto alla copia forense deidi Miguel Angel Ramon Chicllo Romero e Kathrina Alvarez. Gli inquirenti sono convinti che lasia «maturata all’interno dei rapporti conflittuali che sono sfociati in aspre contese nell’ambito dell’occupazione abusiva dell’hotel», come si legge nel decreto ...

... tentata estorsione, tentato omicidio e lesioni: tra di loro c'è Abel Alvarez Vasquez, conosciuto come Dominique, lo zio materno di, l'ultimo ad avere visto la bambina prima della'. La ...Ladella piccola: le ultime notizie due mesi dopo, occhi puntati anche sui genitori della ...

Dopo l’arresto dello zio materno, ecco che i genitori della piccola Kata sono stati perquisiti nuovamente. La mamma e il papà della bambina scomparsa lo scorso 10 giugno dall’ex hotel Astor di Firenze ...Abel, l’ultimo a vedere la nipotina, arrestato con altri tre peruviani per estorsione e tentato omicidio. Pochi giorni prima della sparizione avevano aggredito i rivali con mazze da baseball e coltell ...