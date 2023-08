(Di domenica 6 agosto 2023) Lacontinua a regalarealallein corso di svolgimento a Chendu. Nella penultima giornata di gare sono arrivati l’argento delle(Serena Rossini, Elena Tangherlini, Giulia Amore, Anna Cristino) ed ildegli(Filippo Armaleo, Giulio Gaetani, Simone Mencarelli, Giacomo Paolini). Il quartetto delleè stato sconfitto nell’ultimo atto dalla Cina con il punteggio di 45-22. Il, invece, lo ha conquistato il Giappone, che ha superato nella finalina la Corea del Sud sempre per 45-22. Le azzurre avevano cominciato il loro cammino già dai quarti di finale, superando agevolmente la Polonia per 45-23; mentre in semifinale...

1' di lettura 04/08/2023 - La terza giornata di gare alle2023 a Chengdu, in Cina, è terminata con un più che lusinghiero quinto posto del ... che da anni si allena con il ClubJesi, ......fioretto azzurra alle2023 Grande soddisfazione per Elena Tangherlini alle... La Tangherlini, ultimo talento della prestigiosa tradizione jesina nella, si era laureata ...2 Aversa (Caserta) - La prima medaglia italiana alle2023 in corso a Chengdu, in Cina , è aversana. Arriva nella spada femminile con la ...l'Italia una nazione dove lo sport dellaè ...

Scherma, Universiadi 2023: altre due medaglie per l'Italia. Fiorettiste d'argento, bronzo per gli spadisti OA Sport

La squadra azzurra batte in finale la quotatissima Corea La gioia del friulano: «Felicissimo per come ho tirato» ...Chengdu – Grande Italia a Chengdu nella quarta giornata delle Universiadi con le prime due prove a squadre che regalano gioie alla spedizione della scherma. Medaglia d’oro per la formazione di sciabol ...