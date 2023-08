Scambio con l’Atletico Madrid | proposta a sorpresa per la Juve

Leggi su rompipallone

(Di domenica 6 agosto 2023) Laha ricevuto unaallettante dal, che potrebbe risolvere alcuni problemi di mercato per il club bianconero. Forse è arrivata lache potrebbe finalmente sbloccare il mercato dellantus, e a farla è stato addiritturadi Diego Simeone. Unoche potrebbe finalmente dare il via libera a un’operazione che ha finora paralizzato il mercato bianconero, mossosi pochissimo fin qui e ancora alle prese con diverse problematiche. Al centro di tutto, com’è facile immaginare, c’ la questione di Dusan Vlahovic, il cui futuro a Torino appare via via sempre più improbabile. Nelle scorse settimane, il centravanti serbo era sembrato vicino al trasferimento al Paris Saint-Germain, ma su ...