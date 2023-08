Scamacca | “Sono prontissimo | forza Atalanta” E Gasperini lo aspetta

Leggi su bergamonews

(Di domenica 6 agosto 2023) ““:queste le prime parole di Gianlucada (quasi) nuovo giocatore della Dea. Il classe 1999 è stato intercettato da gianlucadimarzio.com all’aeroporto di Ciampino, dove è sbarcato per svolgere le visite mediche nel pomeriggio di sabato (5 agosto). La società ha chiuso un’operazione da circa 30 milioni complessivi (25 più 5 di bonus) e una percentuale sulla futura rivendita che spetterà al West Ham per accaparrarsi il classe 1999 effettuando il sorpasso sull’Inter.all’sarà tra i più pagati della rosa ed è carichissimo per la nuova avventura, iniziata con gli esami a Villa Stuart: “contentissimo del ritorno in Italia, ora andiamo a fare le visite. Cosa dico ai tifosi? ...