Scamacca niente Inter per pochi soldi | ma anche un altro motivo – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 6 agosto 2023)ieri è tornato in Italia, per firmare con l’Atalanta.dunque, nonostante sembrasse l’opzione principale. Sull’attaccante di ritorno dal West Ham il Corriere dello Sport spiega i motivi della scelta. LA PREFERENZA – Sembrava tutto fatto per Gianlucaall’, invece l’inserimento dell’Atalanta ha cambiato la situazione. E alla fine il giocatore ha preferito andare da Gian Piero Gasperini. Un sorpasso che si è concretizzato per venticinque milioni più cinque di bonus, col West Ham che avrà il 10% della percentuale su una futura rivendita. Il Corriere dello Sport spiega come l’Atalanta abbia pareggiato l’offerta dell’, con bonus più facili da raggiungere. I londinesi hanno gradito entrambe le proposte, è statoa scegliere. Ha ...