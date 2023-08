(Di domenica 6 agosto 2023)assediata dal fuoco, con 42sull'intero territorio regionale, 12 dei quali di grandi dimensioni e per i quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del servizio aereo anto regionale. Il rogo più esteso è quello divampato a(Nuoro) nella zona di Monte Longu e si è rapidamente esteso, alimentato dal forte vento di Maestrale, ingrossandosi e dirigendosi verso Siniscola. Alcune abitazioni trae la località balneare La Caletta sono state raggiunte dal fuoco e sono state evacuate a San Giovanni. Ad accrescere la paura, l'esplosione di alcune bombole di gas. Un elicottero della forestale sarda sta operando sul posto, mentre da terra sono in azione diverse squadre dei vigili del fuoco. Sulla zona si è formata una grande nube ...

Sardegna martoriata dagli incendi: da Posada al Poetto, 42 roghi sull'isola Il Tempo

