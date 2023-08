Sardegna | incendio nell’area protetta alle porte di Quartu Sant’Elena In fiamme il canneto vicino alla spiaggia del Poetto

(Di domenica 6 agosto 2023) Un altroina poche decine di metri da case e attività commerciali all’ingresso di. Paura per gli abitanti delle case che si affacciano su via Fiume, anche perché il fumo ha invaso le strade e le piazze del rione. A fuoco ildello stagno di Molentargius, area umidatra Cagliari ea pochi passi ddel. Sul posto i vigli del fuoco della caserma di viale Marconi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

approfondimento Incendi nel mondo, i dati e le mappe del World Fire Atlas dell'Esa Incendi anche nel sud dellaUn altroina poche decine di metri da case e attività ...Sull'sta operando il Super Puma, ma sono in arrivo gli elicotteri della flotta regionale e ... Fiamme anche nel SudIl tutto mentre si comincia a fare un primo bilancio dei danni ...E brucia il Sud. I Vigili del fuoco sono al lavoro dalle 22:30 circa di ieri per un vastodi macchia mediterranea e vegetazione varia nella località di San Priamo frazione di San ...

Incendi in Sardegna, Posada e Siniscola a fuoco. Emergenza anche nel sud dell'isola a Muravera Corriere della Sera

Il sindaco di Muravera, non ci sono certezze assolute ma stento a credere che gli incendi siano stati provocati da autocombustione ...Sono diversi i fronti d'incendio in Sardegna in queste ore. Da Nord a Sud. Nel pomeriggio un grosso incendio è divampato a Monte Longu di Posada (Nuoro), nella costa nordorientale, sono state evacuate ...