Sardegna | emergenza incendi da Posada e Siniscola a Quartu Sant' Elena

Dopo l'allerta meteo per forti venti, gli incendi. Le fiamme colpiscono nuovamente ladove, da sabato, è scattata l'per i roghi che hanno colpito campagne e aziende agricole e aree turistiche. Da Posada a Quartu Sant'Elena, passando per Villaputzu e Muravera. Per ...... provincia di Nuoro, abbattendosi sulla costa nord - orientale dellae in diverse aree del ... A Muravera il sindaco Salvatore Piu annuncia lo stato died esprime dubbi sull'origine ...... a Siniscola si sta vivendo un pomeriggio di assolutacon momenti di paura per tantissimi villeggianti e turisti che sognavano un weekend da favola in, e se la devono vedere invece ...

Sardegna, focolai di incendi in diverse zone dell’isola Il Sole 24 ORE

Un vasto incendio ha scosso il pomeriggio di oggi Monte Longu di Posada, una località situata nella costa nord-orientale della Sardegna. Le fiamme, alimentate dal vento maestrale, si sono propagate ra ...È scattato l'allarme incendi in Sardegna, con la parte meridionale dell'Isola colpita in queste ore da diversi roghi. Canadair da Roma e dalla Sicilia.