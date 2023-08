Sardegna | bruciano la costa nord orientale e il sud dell’isola | decine di case evacuate

...Censis e Confcooperative disegna un quadro nel quale i tassi di interesse e l'inflazione... Calabria, Campania, Molise e Puglia (4,18%) e, a seguire, a quelle che vivono ine Sicilia (...... 710 in Sicilia, 407 in Calabria, 281 ine 540 in Puglia. Mobilitate 6mila unità di ... Fuoco su colline di Palermo -ancora le colline attorno a Palermo e in diverse aree sono tornati ...Incendi in Sicilia e in altre regioni del Sud Italia Pippo Cosentino (Coordinatore Archeoclub D'Italia Sicilia) : 'Siamo circondati dalle fiamme, anche sul mio territorio.montagne che hanno visto il nascere delle antiche civiltà. La speranza è che gli incendi non arrivino a minacciare i siti culturali, archeologici'. Francesco Finocchiaro (Direttivo ...

Brucia il Sud Sardegna: il vento alimenta le fiamme, devastate quattro aziende Today.it

Decine di case sono state evacuate sulla costa nordorientale della Sardegna, dove a metà pomeriggio è divampato un grande incendio a Monte Longu di Posada, in provincia di Nuoro. Le fiamme alimentate ...Bruciano la costa orientale e meridionale sarda. In azione anche i canadair. Le fiamme alimentate dal maestrale. Evacuate diverse abitazioni ...