(Di domenica 6 agosto 2023) Continua il dramma degliin Italia . In, è scoppiato un vasto rogo a Monte Longu di Posada , in provincia di Nuoro,a costa nord orientale dell'. Diverse abitazioni sono ...

I roghi nel sud Ma quello nel Nuorese non è l'unico incendio in corso in. All'ingresso di Quartu S. Elena è divampato un rogo, a poche decine di metri da case e attività commerciali. A ......fiamme alimentate dal f orte vento di maestrale che ha imperversato sul sud - est della. ... Sul posto stannooperando Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito, gli agenti del Corpo ..."Non so se sonolì, ma si sono visti di sicuro", è stato quanto rivelato da Deianira sui ... E' stato visto ina metà luglio con la bionda Beatrice Vendramin, modella che ha avuto una ...

Sardegna, ancora incendi nell'isola: evacuazioni nel Nuorese TGLA7

Sul posto stanno ancora operando Vigili del Fuoco del Distaccamento di ... sono state interessate dalle fiamme alimentate dal forte maestrale che ha imperversato sul sud-est della Sardegna Un altro ...Brucia la Sardegna. Colpite in particolare la costa nord-orientale e il Sud dell’isola. Un vasto incendio si è sviluppato nella zona di Monte Longu, a Posada, in provincia di Nuoro. Le fiamme a causa ...