(Di domenica 6 agosto 2023) Continua il dramma degliin Italia . In, è scoppiato un vasto rogo a Monte Longu di Posada , in provincia di Nuoro,a costa nord orientale dell'. Diverse abitazioni sono ...

I roghi al Poetto e al sud Ma quello nel Nuorese non è l'unico incendio in corso in. All'ingresso di Quartu S. Elena è divampato un rogo, a poche decine di metri da case e attività ...... anche favoriti dal forte maestrale, stanno bruciando le campagne del sud. Nella zona di ... Sul posto stannooperando i vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, gli agenti del ...Tempo soleggiato sul resto della Penisola con temperature gradevoli,sotto la media, ma non ...e si porteranno in linea con la media stagionale per superare un po' i livelli medi sulla...

Sardegna, ancora incendi nell'isola: 600 evacuati nel Nuorese TGLA7

La vacanza in Sardegna della Canalis Mentre la Sardegna prende fuoco, Elisabetta Canalis starebbe trascorrendo ancora qualche giorno nel suo paese d’origine dove almeno una volta l’anno è solita ...Circa 600 persone sono state evacuate a Podasa (Nuoro), tra Monte Longu e San Giovanni, a causa del gigantesco incendio divampato nella costa nord orientale della Sardegna. La strada statale 131 "Dira ...