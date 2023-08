San Vincenzo | 36enne muore annegato | si era tuffato un mare per salvare due ragazzini

(Di domenica 6 agosto 2023) Si erain acqua perdue giovani in difficoltà il 35enne della provincia di Firenze che, nella tarda mattinata del 6 agosto, è morto sulla spiaggia di Rimigliano a San, in provincia di Livorno. Dopo aver raggiunto i due ragazzi, anche con l’aiuto di un bagnino di salvataggio, ha avuto problemi a tornare a riva. Soccorso a sua volta, non ce l’ha fatta e ha perso la vita. Le condizioni del, recuperato in acqua tra le onde di unmolto agitato, già privo di sensi, erano apparse subito gravissime. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori, intervenuti con un mezzo della Croce rossa di Venturina con il medico del 118 a bordo, un’ambulanza della Misericordia di Castagneto e altri due mezzi della Misericordia di Sane della Croce ...

annegamento la corrente tirava a largo in vacanza con degli amici, 4 in casa a... esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Craco e della locale Pro Loco, ed è stato condotto da Christian Binetti, apprezzato ...Un 36enne di Bagno a Ripoli è morto per annegamento nelle acque antistanti alla spiaggia del bar Lago Verde, a(Livorno). Mentre un 35enne di Ponsacco è stato recuperato e poi condotto in codice giallo al Pronto soccorso di Cecina. Sul posto sono arrivata le ambulanze della Misericordia di ...

Tragedia a San Vincenzo: 36enne di Grassina annega per salvare due ragazzini nel mare mosso / Video IL TELEGRAFO Livorno

Un 35enne di Bagno a Ripoli (Firenze) è morto per annegamento nella tarda mattinata di oggi sulla spiaggia di San Vincenzo (Livorno), in località Rimigliano, mentre altre cinque persone sono state ...Calabria7 utilizza cookie, suoi e di terze parti, per offrirti il miglior servizio possibile, misurare il coinvolgimento degli utenti e offrire contenuti mirati.