San Francesco a Folloni | Vecchia | “Rischio concreto che i frati lascino il convento”

(Di domenica 6 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ilche ifrancescaniildi Sana Montella. La conferma arriva dal sindaco di Cassano Irpino, Salvatore: “Ho incontrato fra’ Agnello Stoia – afferma la fascina tricolore attraverso un post sui social – C’è ile grave che iildi San. Sarebbe una perdita incalcolabile per le comunità della Valle del Calore che hanno eletto ila luogo di condivisione spirituale e istituzionale. Non voglio neppure immaginare un simile epilogo e sono certo che i sei Sindaci e tutti i cittadini ...

Dunque,sostiene la tesi che nei precedenti pontificati fosse annacquata la dimensione sinodale della Chiesa voluta daPaolo VI mentre dal 2013 si è proceduto in questo senso a quella ...È il monito rivolto da papanell'omelia della messa conclusiva della XXXVII Giornata ... composta da giovani e non, il pontefice rilancia le parole diGiovanni Paolo II che ricorda anche ...... oltre a David Simone, hanno partecipato, tra gli altrui,Lepore, sindaco di Galluccio e presidente della Comunità montana Monte Santa Croce; Antonio Vacca, sindaco diPietro Infine; ...

Via San Francesco riaperta al traffico ma resta il problema del palazzo pericolante ilmessaggero.it

Un fratello in carcere con l'accusa di tentato omicidio, l'altro in ospedale, in osservazione costante in attesa che i medici possano sciogliere la prognosi. Un sabato pomeriggio di metà estate ha cam ...Chiusa con esito favorevole la conferenza dei servizi. Previste anche due strutture commerciali, ma la Soprintendenza “auspica” l’eliminazione delle residenze ...