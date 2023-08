Sampdoria | contatti col Barcellona per Pedrola

(Di domenica 6 agosto 2023) Laè alla ricerca di nuovi rinforzi per il prossimo campionato di Serie B e avrebbe messo gli occhi sudelLaè alla ricerca di nuovi rinforzi per il prossimo campionato di Serie B e avrebbe messo gli occhi sudel. Secondo quanto riportato dal giornalista spagnolo Manuel Amor, itra le società stanno proseguendo e i blucerchiati sarebbero in vantaggio nella corsa al classe 2003 spagnolo. Il trasferimento avverrebbe in prestito secco.

Pedrola Sampdoria: contatti col Barcellona per il prestito Samp News 24

La Sampdoria avrebbe messo nel mirino un talento del Barcellona e Pirlo sarebbe vicino a portarlo nella propria rosa in prestito secco ...Calciomercato Sampdoria: proseguono i contatti con il Barcellona per Estanis Pedrola, esterno offensivo classe 2003 La Sampdoria è alla ricerca di rinforzi per il prossimo campionato di Serie B. Tra i ...