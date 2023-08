Salvini | “Sbloccato il decreto sulle targhe storiche”

(Di domenica 6 agosto 2023) ROMA – “Un’ottima notizia per gli appassionati di motori: dopo anni di attesa abbiamo finalmenteil, che prevede la facoltà per i proprietari di veicoli d’epoca di ottenere ledella prima iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero di avere – acquistandola – la placca d’immatricolazione del periodo storico di costruzione o di circolazione del mezzo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale”. “Un’entrata per lo Stato ma soprattutto un bel modo per preservare un patrimonio storico e culturale che viene tramandato di generazione in generazione anche e che scalda il cuore di più di 500.000 possessori di motoveicoli e autoveicoli storici autentici”. L'articolo L'Opinionista.

ROMA - "Un'ottima notizia per gli appassionati di motori: dopo anni di attesa abbiamo finalmente sbloccato il decreto sulle targhe storiche, che prevede ...