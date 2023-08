Salisburgo-Inter | l’avvicinamento alla partita Possibile un esordio – CdS

Leggi su inter-news

(Di domenica 6 agosto 2023)sarà il prossimo impegno in amichevole, mercoledì nel tardo pomeriggio.un, come da programma riportato dal Corriere dello Sport. IN CAMPO – Comincia l’ultima settimana di amichevoli per l’, che mercoledì sarà ae domenica affronterà gli albanesi dell’Egnatia a Ferrara. Il Corriere dello Sport dàprima(ore 19). Oggi prevista doppia seduta ad Appiano Gentile, con il trasferimento in Austria che avverrà proprio mercoledì nel giorno della gara. Difficile vedere già in campo Lazar Samardzic, atteso a Milano fra domani e martedì, l’per uno spezzone dovrebbe essere quello del nuovo portiere Yann Sommer. Fonte: Corriere dello Sport – ...