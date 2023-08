Salernitana | Sousa | «Finire il ritiro vincendo un trofeo era importante Sul mercato…»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 agosto 2023) Paulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’amichevole contro l’Augsburg Paulo, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa al termine dell’amichevole contro l’Augsburg. Ecco le sue dichiarazioni VITTORIA – «ilunera, abbiamo fatto un omaggio al fratello del nostro presidente e all’AIL. E’ stato unmolto difficile, per fortuna i ragazzi si sono messi a disposizione lavorando in condizioni difficili. Oggi abbiamo trovato anche un terreno di gioco non al massimo. Le squadre tedesche, comunque, sono sempre difficili da affrontare. Sono fisiche, rapide, ma abbiamo vinto e forse siamo l’unica ...