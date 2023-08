Salernitana | sirene francesi per Dia

13:13 30 Luglio Un nuovo portiere per la SalernitanaLapiazza il primo colpo del suo ...dalla Premier per Iling - Junior: l'ex talento del Chelsea è valutato 20 - 25 milioni di euro ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ...abbia deciso di blindarli senza lasciarli partire per altri lidi dai quali hanno cantato delle...... non ascoltando learabe, quindi anche da questo punto di vista il management bianconero è stato abile a trovare gli argomenti giusti per convincere Lukuku.' Il mercato della- 'È ...

Salernitana: rosa, rigoristi e statistiche. Guida alla Serie A 2023-2024 Sky Sport

Il mercato attorno a Walid Cheddira sempre essersi spento, o perlomeno non si è ancora acceso. Il protagonista assoluto della passata stagione del Bari, fantastica sino a due minuti dal termine con la ...La Salernitana vuole stringere i tempi per Fabio Miretti ed Hans Nicolussi Caviglia, centrocampisti di proprietà della Juventus: come riportato da "Tuttosalernitana.com", il ...