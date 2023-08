Sacchi | De Ketelaere all' Atalanta | vi spiego come finirà - Top News

(Di domenica 6 agosto 2023) Arrigospiega perché Charles Depuò rilanciarsi con la maglia dell', prospettiva che per certi versi inquieta i tifosi del Milan . Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore del Milan e della nazionale italiana si lancia in un'analisi che coinvolge pure Scamacca:

Arrigospiega perché Charles Depuò rilanciarsi con la maglia dell' Atalanta, prospettiva che per certi versi inquieta i tifosi del Milan . Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, l'ex ...Arrigonon ha dubbi: l'Atalanta con Scamacca e Deè da scudetto. E lo dice chiaro nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Commenta per primo Intervistato da La Gazzetta dello Sport , Arrigo, ex allenatore, ha parlato dell'arrivo si Scamacca all'Atalanta. Ecco cosa ha detto: L'...dovrebbe arrivare anche De,...

Mercato Milan, De Ketelaere all'Atalanta: il commento di Sacchi Milan News 24

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini ha deciso di mettere sotto contratto il calciatore che ha disputato un'annata deludente al Milan di Pioli.Arrigo Sacchi non ha dubbi: l'Atalanta con Scamacca e De Ketelaere è da scudetto. E lo dice chiaro nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. L’acquisto di ...