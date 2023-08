Russia | Peskov | ' Non ci sono le condizioni per la pace' Ma scoppia il caso per l' articolo del Nyt

(Di domenica 6 agosto 2023) Laproseguirà la guerra, non vuole lama 'solo' mantenere le regioni dell'Ucraina già occupate.i punti principali emersi da un lungosul New Yor Times, dal titolo "Putin's ...

... apparentemente pronunciate dae riportate dal Nyt. Il portavoce del Cremlino avrebbe detto che in" le nostre elezioni presidenziali non sono davvero democratiche , sono un esercizio ...La, ha detto ancora, vuole esercitare il controllo solo su quei territori che sono russi in base alla sua costituzione. "No", ha risposto quando gli è stato chiesto se Mosca voglia ...

L'invasione dell'Ucraina iniziata nel febbraio del 2022 è da sempre definita dai dirigenti russi come "un'operazione militare speciale". Gli intenti del Cremlino sono chiari, sempre secondo Peskov: ...Non ci sono basi per un accordo con Kiev per la risoluzione del conflitto in Ucraina secondo quanto dichiarato dal portavoce del Cremlino, Dmitry ...