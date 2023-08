Rovereto | donna muore in ospedale dopo aggressione nel parco Arrestato un 40enne

Si chiamava Iris Setti ladi 61 anni morta in ospedale dopo essere stata picchiata gravemente da un uomo ieri sera, sabato 5 agosto, in un parco ain provincia di Trento. L'aggressore, secondo gli investigatori, ...(Trento), aggredita e picchiata al parco di notte: muore unadi 60 anni Non ce l'ha fatta ladi 60 anni aggredita nella notte da un senzatetto straniero in un parco di(...... coordinati dalla Procura di, stanno facendo accertamenti. A dare l'allarme sono stati alcuni inquilini del vicino condominio Europa che hanno sentito le urla dellae, affacciati alle ...

Rovereto, donna muore dopo essere stata picchiata al parco di notte: arrestato un 40enne Sky Tg24

Passeggiava nel parco Nikolajevka a Rovereto. L'aveva attraversato tante volte per andare a trovare l'anziana madre che vive poco distante da lì, sul Lungo Leno. Sono le 22.30 quando Iris Setti, 61 ...Una terribile aggressione ha sconvolto la tranquilla città di Rovereto, portando alla morte di Iris Setti, una donna di 61 anni ...