Rovereto | donna muore dopo essere stata picchiata al parco di notte | arrestato un 40enne

(Di domenica 6 agosto 2023) Tragedia a, in Trentino. Unadi 60 anni è morta in ospedaleaggredita da uno straniero senza fissa dimora di circa 40 anni già noto alle forze dell'ordine. La vicenda risale a sabato sera: verso le 22.30 l'uomo l'hanelNikolajevka. Non sono ancor chiare la cause dell'aggressione e i carabinieri stanno indagando sul caso. (L'AGGRESSIONE A FOGGIA)

Brutale aggressione al parco di Rovereto: una donna pestata a sangue l'Adige

