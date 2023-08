Rovereto | 61enne picchiata al parco muore in ospedale Il sindaco | «Forse si poteva evitare | l’aggressore era già noto»

(Di domenica 6 agosto 2023) Si chiamava Iris Setti la donna di 61 anni morta indopo essere statagravemente da un uomo ieri sera, sabato 5 agosto, in unin provincia di Trento., secondo gli investigatori, è un uomo senza fissa dimora di circa 40 anni, ha origini straniere ed era giàalle forze dell’ordine. Sull’episodio – che si è verificato ieri intorno alle 22.30 nelNikolajevka – indagano i carabinieri sotto il coordinamento della procura di Trento. Dalle prime ricostruzioni pare che la vittima stesse attraversando ilper poi recarsi sul Lungo Leno, dove vive la madre, quando è stata improvvisamente aggredita dall’uomo. Sono stati gli inquilini di un condominio lì vicino a sentire le urla della donna e dare ...

Piantedosi: "Barbaro omicidio" "Il barbaro omicidio della donna aè un fatto gravissimo. Ho richiesto al capo della Polizia di disporre ogni necessario approfondimento e una dettagliata ...

