Romano di Lombardia | crollano le impalcature in un’azienda di formaggi | si cerca il titolare

(Di domenica 6 agosto 2023)di. Un crollo didi stoccaggio delo si è verificato intorno alle 21 di domenica (6 agosto) nell’azienda agricola Chiapparini Giacomo, in via della Graffignana, zona industriale didi. Una persona è rimasta coinvolta, dalle prime informazioni si tratta del: le unità cinofile sono all’opera per rintracciarlo, perlustrando l’area di circa 2000 metri quadri, nella quale erano riposte migliaia di forme dio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 21 unità, provenienti dalla centrale di Bergamo, dal distaccamento di Dalmine e i Volontari didie di Treviglio. Ancora da chiarire le ...

... che nei primi giorni di giugno ha vagato sulla spiaggia di San Fruttuoso a Camogli , sotto l'abbazia, mentre era affollata di bagnanti Sempre all'inizio dell'estate, adinel ...Fate le opportune verifiche del caso', afferma l'AssessoreLa Russa. Un duro colpo 'Regionee l'intero sistema regionale di protezione civile si sono attivati tempestivamente per ...Intendiamoci, la carenza di taxi non è un problema solo. Il fantasma sale sul taxi! Il video ... In entrambi i casi, la Regioneguidata da Attilio Fontana per ora ha fatto muro. Da ...

Romano di Lombardia, crollano le impalcature in un’azienda di formaggi BergamoNews.it

ROMANO DI LOMBARDIA. L’intervento dei Vigili del fuoco con 21 unità domenica 6 agosto alle 21 in un capannone di via della Graffignana. All’interno il titolare che è rimasto coinvolto nel crollo. In c ...ROMANO DI LOMBARDIA. L’intervento dei Vigili del fuoco con 21 unità domenica 6 agosto alle 21 in un capannone di via della Graffignana. I Vigili del fuoco in azione all’interno del capannone interessa ...