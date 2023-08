Roma | l’ideatore della nevicata artificiale | “10mila in piazza per 40ennale rievocazione miracolo Madonna della Neve”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 6 agosto 2023) L'architetto Cesare Esposito premiato con la medaglia d'oro del Campidoglio “E’ stato il regalo più grande: oltre diecimila persone e spettatori da tutto il mondo ieri sono venuti inSanta Maria Maggiore per i 40 annistorica del”. Così l’architetto Cesare Esposito, ideatorestoricache si ripete ogni 5 agosto per ricordare il prodigio avvenuto sul Colle Esquilino, commenta l’esitoserata. Un appuntamento con la tradizione che mette in scena quanto avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 agosto del 358 d.C.: ...