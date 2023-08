Roma | Ibanez non convocato per l'amichevole col Tolosa | l'Al Alhi si avvicina | cosa manca per chiudere

Rogerha detto sì al club arabo, che in queste ore può chiudere l'accordo definitivo con la RomaA forti tinte verdeoro, il calciomercato dellasta viaggiando spedita su due binari in questi ...Punti chiave 09:50 Napoli, visite mediche per Natan 09:48verso l'Al Ahli 09:45 Atalanta, De Ketelaere verso il sìRoger, difensore di proprietà della, è a un passo dal vestire la maglia dell'Al - Ahli. Ecco le ultime sulla trattativa Roger, difensore di proprietà della, è a un passo dal vestire ...

Calciomercato Roma - Ibanez non convocato con il Tolosa: accordo vicino con l'Al Ahli Voce Giallo Rossa

A proposito di centrocampisti: il gioiellino del Genoa Lipani (classe 2005) si accasa al Sassuolo, che ha ufficializzato la cessione di Rogerio al Wolfsburg per 6 milioni più 2 di bonus e attende ...Roma a due facce. I due volti sono ... per il quale si attende il via libera del Psg al prestito. In uscita Ibanez che può essere sacrificato per fare cassa: il centrale può andare all’Al Ahli per 25 ...