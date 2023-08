Roma | Ibanez non convocato per il Tolosa | l' addio è ad un passo

Queste le cifre alla. Poi ci sono quelle a Roger: quattro o cinque anni di contratto a quattro milioni in Inghilterra, sette o otto in Arabia. Stipendi che a neppure 25 anni possono far girare ...Ndicka avrà il Tolosa e il Partizan per scalare le gerarchie, mentre perè arrivato il tempo ... Intanto continua il braccio di ferro con il Santos per Marcos Leonardo e laha offerto 11 ...Ebbene, ieri sera sembra cheabbia scioltole riserve, preferendo l'offerta del club arabo , ... Adesso la società araba sta trattando il cartellino con la, che non chiede meno di trenta ...

Arnautovic vuole la Roma. Ibanez fuori: non convocato per il Tolosa Corriere dello Sport

Roger #Ibanez a breve potrebbe lasciare la Capitale ... La società saudita sta ancora trattando con la #Roma per il prezzo, ma al momento non c’è nessun accordo. Si tratta anche in queste ore.Mourinho aspetta l'austriaco che ieri non ha giocato in amichevole con il Bologna. Arnautovic anche vuole la Roma. Offerti 3.5 milioni ma ma per i felsinei il ragazzo ne vale 10. Si tratta. Per Ibanez ...