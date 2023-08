Roma | Arnautovic vuole Mou | ecco l'offerta di Pinto

...Bologna Cagliari Empoli Fiorentina Genoa Inter Juventus Lazio Lecce Milan Monza Napoli... Posch, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Schouten, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Barrow;. CHI ...... tutte le alternative Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per lasi è complicata la pista che porta a Marko, viste le resistenze del Bologna alla sua cessione. ...Lanon vuole pagare adun ingaggio di 4 milioni. Le operazioni hanno subito una brusca frenata ma si valutano soluzioni alternative con Tiago Pinto che valuta la situazione di Duvan ...

Il futuro del Bologna di Thiago Motta potrebbe essere più complicato per la prossima stagione senza giocatori di talento e spessore come Arnautovic e Nico Dominguez ...Per tanti anni gli è bastato schioccare le dita per avere qualunque giocatore, ma ora Mourinho, al terzo anno alla Roma, si deve accontentare delle ... Nel mirino, in caso di mancato arrivo di Morata, ...