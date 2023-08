Rifarsi a 70 anni

Leggi su panorama

(Di domenica 6 agosto 2023) Aumentano le persone «non più giovani» (uomini e donne) che cercano una nuova freschezza, almeno apparente, dal chirurgo plastico. Per ottenere lo sguardo di una volta o un volto più definito, per eliminare il grasso in eccesso o ridursi il seno. Vanità tardive? Forse, ma anche un modo per sentirsi ancora parte attiva della società. Tesoro, mi rifaccio il seno». «Mamma, ma hai 70...». «E allora? Tuo padre a 80 si è fatto togliere le borse da sotto agli occhi». Sembra un dialogo da «sitcom», non lo è affatto. Sono sempre di più i senior che si rivolgono al chirurgo plastico per ritrovare una certa freschezza. Secondo l’American Society for Aesthetic Plastic Surgery, sono 143 mila gli americani dai 65in su a essere ricorsi al bisturi nel 2021. Vent’fa erano meno della metà. L’incremento più significativo è stato negli ...